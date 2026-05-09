Košarkaši Valensije dobili su Panatinaikos u četvrtoj utakmici plej-ofa u Atini i tako izjednačili u seriji na 2:2.

Odlučujuća, peta utakmica na programu je u sredu od 21 čas, a igraće se u Valensiji.

Vlasnik grčkog kluba, Dimitris Janakopulos, kažnjen je sa 3 utakmice suspenzije posle druge utakmice, pa to automatski znači da neće moći da prisustvuje petom, odlučujućem meču.

On se oglasio putem Instagram naloga, zatražio je od Valensije da pošalje zahtev Evroligi kako bi mu bilo dozvoljeno da gleda peti meč.

„Nadam se da će Valensija sada podneti zahtev da mogu da gledam petu utakmicu, koja će odlučiti ko će od nas biti četvrti tim na Fajnal-foru u Atini. Takođe bih voleo da verujem da bi rukovodstvo Evrolige to prihvatilo. Siguran sam da bi se svi ljudi iz sveta košarke jednoglasno složili,“ napisao je vlasnik Panatinaikosa.

Podsetimo, Grk još mora da odsluži kompletnu kaznu koju mu je prošlog petka izreklo telo kojim upravlja Ćus Bueno: novčanu kaznu od 10.000 evra i zabranu ulaska u dvorane na tri utakmice Evrolige.

Ako njegov tim pobedi u Valensiji, mogao bi da podrži ekipu na Fajnal-foru koji će se od 22. do 24. maja igrati u OAKA areni.

Razlog za kaznu bilo je veoma loše ponašanje Janakopulosa tokom druge utakmice, kada je u trenutku velike tenzije čak prišao zapisničkom stolu.

-Gospodin Janakopulos je tokom utakmice ušao u zonu namenjenu isključivo zapisničkom stolu, čime je prekršio pravila o ograničenom pristupu koja važe za teren - naveo je disciplinski sudija nakon izricanja kazne.

Nakon ovog zahteva ostaje da se vidi da li će ga Valensija i Evroliga prihvatiti, iako je najverovatnije da neće moći da uđe u dvoranu u Valensiji i da će petu, odlučujuću utakmicu plej-of serije Evrolige morati da prati van sportskog objekta.