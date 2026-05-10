Četvrtfinalnu seriju između Panatinaikosa i Valensije su pored sjajne košarke obeležile velike tenzije.
Atinski klub je dobio prva dva meča u Španiji i očekivalo se da pred svojim navijačima obezbedi plasman na Fajnal-for Evrolige, ali je usledio šok. Španci su oba puta slavili u OAKA areni i obezbedili majstoricu koju će igrati na svom terenu.
Četvrti meč je odigran u petak, a "zeleni" se i dalje ne mire sa porazom, a veliku buru je podigao ko drugi nego vlasnik kluba Dimitris Janakopulos.
Iako je suspendovan na tri utakmice u Evroligi, kontroverzni Grk se ponovo žali na suđenje i traži reakciju Evrolige. Panatinaikos je poslao zvanični video na adresu elitnog takmičenja i očekuje odgovor pre majstorice.
- Košarkaška pravila se menjaju tako brzo da često nismo informisani. Ovo često može izazvati iritaciju i frustraciju kod timova, a posebno kod navijača. To je slučaj posle poslednje utakmice između Panatinaikosa i Valensije. Navijači i svi uključeni čekaju da vide kako će Evroliga protumačiti ove faze - napisao je Janakopulos i dodao:
- Mi, kao investitori u naše klubove i suvlasnici Evrolige, osećamo obavezu prema organizaciji i učesnicima da edukujemo naše navijače kako bi mogli da se isprave kada pogreše ili budu nepravedni. Panatinaikos je, kako je planirano, poslao zvanični video Evroligi i željno očekuje njen zvanični odgovor - navodi se u objavi uz video spornih situacija.
Ostaje da se vidi kakva će biti reakcija Evrolige, ali nema sumnje da nas očekuje pravi spektakl u petoj utakmici.
