Četvrtfinalnu seriju između Panatinaikosa i Valensije su pored sjajne košarke obeležile velike tenzije.

Atinski klub je dobio prva dva meča u Španiji i očekivalo se da pred svojim navijačima obezbedi plasman na Fajnal-for Evrolige, ali je usledio šok. Španci su oba puta slavili u OAKA areni i obezbedili majstoricu koju će igrati na svom terenu.

Četvrti meč je odigran u petak, a "zeleni" se i dalje ne mire sa porazom, a veliku buru je podigao ko drugi nego vlasnik kluba Dimitris Janakopulos.

Iako je suspendovan na tri utakmice u Evroligi, kontroverzni Grk se ponovo žali na suđenje i traži reakciju Evrolige. Panatinaikos je poslao zvanični video na adresu elitnog takmičenja i očekuje odgovor pre majstorice. - Košarkaška pravila se menjaju tako brzo da često nismo informisani. Ovo često može izazvati iritaciju i frustraciju kod timova, a posebno kod navijača. To je slučaj posle poslednje utakmice između Panatinaikosa i Valensije. Navijači i svi uključeni čekaju da vide kako će Evroliga protumačiti ove faze - napisao je Janakopulos i dodao: