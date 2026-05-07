Nije mogao da bude u hali protiv Valensije, ali...

PAO je poražen, ali će imati novu meč loptu pred svojim navijačima među kojima je u sredu uveče "bio" Janakopulos, tojest njegov lik odštampan i zalepljen na svakoj stolici u "OAKA" Areni.

To je bio njegov odgovor Evroligi za kaznu.

Novi je usledio malo posle meča, u Instagram poruci.

"Da sam hteo da budem u areni, bio bih tamo. ali ne želim da budem u centru pažnje. Neka bdue jasno: moje fotografije u OAKA areni su nešto što sam ja platio. Da sam želeo da idem tamo, otišao bih, ali ne ispod maske - to nisam ja. Nisam kukavica i ne kršim svoja obećanja nikome. Da sam hteo da sedim u hali sedeo bih na svom mestu. Održao sam reč. Očekujem to i od svih ostalih", poručio je gazda "zelenih".

Imao je i poruku za igrače.

"Nisam im potreban, ne trebam im tamo. Imam najbolji tim u Evropi. Pogledajte nas. Gledao sam utakmicu kao moja neodoljiva mačka. Da sam hteo da budem tamo, bio bih", ponovio je.