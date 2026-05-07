Predsednik je biranim rečima govorio o legendi Crvene zvezde.

-Još jednom bih da izrazim saučešće porodici Cvetković. Veliki gubitak za Srbiju je odlazak Vladimira, jednog divnog čoveka, uspešnog sportskog radnika.Čoveka koji je bezgranično voleo Srbiju - rekao je predsednik Vučić.

Ko je bio Vladimir Cvetković?

Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini na Đurđevdan.

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.

Vladimir Cvetković je rođen 24. maja u Loznici. Najpre je bio fudbalski golman, ali je sa 14 godina doživeo prelom ramene kosti leve ruke, a tu povredu je i obnovio. Po savetu lekara, prešao je na košarku, u kojoj se proslavio kao član Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.

U Beogradu je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, bio je direktor SC „Tašmajdan“, a od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport.

Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je oktobarsku nagradu Grada Beogrda, majsku nagradu Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i orden rada sa zlatnim vencem, nosilac je Nacionalnog sportskog priznanja i brojnih drugih nagrada.

Cvetkovićeva bivša supruga, Rada Đurić, bila je košarkašica. Otac je dvoje dece, ima i unuke. Kćerka Zorana je igrala košarku, sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i brojnih inostranih klubova.