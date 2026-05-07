Transferi između Partizana i Crvene zvezde nikada ne prolaze bez burnih reakcija. Kada se desi da neko od miljenika navijača pređe na "drugu stranu" to predstavlja izdaju koja se teško zaboravlja.

Veliki broj igrača je nosilo dres oba "večita" rivala, a njih sedmorica su iz inostranstva.

Lorens Roberts

Krilni centar je bio prvi koji je nastupao za oba tima i prešao je direktno iz Zvezde u Partizan. U redove crveno-belih je stigao 2008. godine na insistiranje tadašnjeg trenera Svetislava Pešića. Proveo je jednu sezonu u kojoj nije osvojio nijedan trofej, a onda je prešao na drugu stranu i sve se promenilo. Roberts je bio deo čuvene ekipe koja je 2010. igrala Fajnal-for Evrolige u Parizu. Imao je važnu ulogu kod Duška Vujoševića i period u Partizanu mu je bio znatno uspešniji nego u Zvezdi.

Tarens Kinzi

Krilni igrač je godinu dana bio bez kluba, a onda je 2013. potpisao za Partizan kako bi oživeo karijeru. Pružao je veoma dobre partije u crno-belom dresu i jedan je od najboljih stranih šutera koji su igrali na ovim prostorima. Upravo u Partizanu je zabeležio rekord karijere u Evroligi, kada je protiv Lokomitive ubacio 32 poena.

Tokom sezone 2015/16 je postao član Zvezde i taj potpis je izazavo pravi potres. Stigao je kao zamena za Rajana Tompsona i ostavio je odličan utisak, pošto je bio važan faktor u osvajanju ABA lige i titule prvaka Srbije. Iako su mu brojke u Partizanu bile bolje, u Zvezdi je osvojio dva trofeja.

Džejms Gist

Za Partizan je igrao u sezoni 2010/11 i ostao je upamćen kao jedan od najeksplozivnijih igrača koji su igrali na ovim prostorima. Snažnim i atraktivnim zakucavanjima je atmosferu na tribinama dovodio do usijanja, a sa "parnim valjkom" je osvojio tri domaća trofeja.

Dugo godina je bio u Panatinaikosu, a onda je 2019. prešao u Zvezdu, koja je igrala Evroligu, a njegov cilj je bio da tu nastupa i tim rečima je objasnio svoj potez navijačima nekadašnjeg kluba. Oni to nisu uvažili.

Ipak, epizoda na Malom Kalemegdanu mu nije bila toliko uspešna. Nije bio na svom nivou, a dolaskom Dragana Šakote na mesto trenera je pao u drugi plan.

Kori Volden

Andrea Trinkijeri je leta 2019. napravio tim sa kojim je pokušao da vrati Partizan u Evroligi. Na mesto plejmejkera je doveo Korija Voldena i to se ispostavilo kao sjajan potez, pošto je Amerikanac bio jedan od najboljih igrača tima. Sezona je prekinuta zbog pandemije i to u trenutku kada su crno-beli bili u velikom naletu sa odličnim šansama da se okite titulama u ABA ligi i Evrokupu.

Tokom leta je napravio pravi bum i izneverio "grobare" jer je potpisao za Zvezdu. Razlog za takav potez je bio isti kao u slučaju Gista - igranje u Evroligi. Sa crveno-belima je osvojio tri trofeja i posle jedne sezone nastavio karijeru u Bajernu, gde je ponovo sarađivao sa Trinkijerijem.

Kevin Panter

U Zvezdu je stigao tokom sezone 2019/20 sa namerom da oživi karijeru i u tome je uspeo. Pod vođstvom Dragana Šakote je proigrao i kasnije postao jedan od najboljih šutera u Evropi. Sa Malog Kalemegdana je otišao u Armani, a 2021. je prešao u Partizan. Bila je to prva sezona od povratka Željka Obradovića u crno-bele i Panter je bio vođa tog projekta. Tri sezone je proveo nosio dres kluba iz Humske i postao drugi stranac u istoriji kluba koji je poneo kapitensku traku. Leta 20204. je otišao u Barselonu.

Matijas Lesor

Iako je u sezoni 2017/18 igrao u Zvezdi, francuski centar je nekoliko godina kasnije postao miljenik "grobara". Epizoda na Malom Kalemegdanu nije bila baš uspešna, a našao se na udaru navijača kada je promašio zicer za pobedu u finalu ABA lige protiv Budućnosti koje su crveno-beli izgubili. Krajem 2021. je potpisao za Partizan i u narednih godinu i po dana je postao jedan od najboljih centara Evrolige.

Kodi Miler-Mekintajer

Za sada poslednji stranac koji je igrao za oba "večita" rivala. U Partizan je stigao 2020. iz Cedevita Olimpije kao zamena za Voldena. Ipak, nije se najbolje snašao i tokom sezone je usledio rastanak. Kasnije je igrao za Andoru, a pravu eksploziju je doživeo u Baskoniji, što ga je preporučilo Crvenoj zvezdi koja ga je leta 2024. godine dovela u svoje redove. Kodiju je ovo druga sezona u crveno-belom dresu i jedan je od najboljih igrača tima. Osvojio je dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća, ali će na kraju sezone izvesno napustiti klub.