Fudbaleri Crvene zvezde pod vođstvom Dejana Stankovića igraju veoma atraktivan fudbal na gol više, a u dosadašnjem delu prvenstva postigli su ukupno 98 golova. Utakmica protiv Novog Pazara, koja se igra u subotu od 18 časova na stadionu “Rajko Mitić”, biće prava prilika da crveno-beli pred domaćim navijačima stignu do jubilarnog 100. pogotka u Superligi Srbije.

Moderan stil fudbala je aktuelnom šampionu doneo sjajne rezultate, a između ostalog i efikasnost kako u domaćim okvirima, tako i u Evropi. Zvezda je ubedljivo najefikasniji tim prvenstva sa 98 postignutih golova na 34 odigrana meča. To crveno-bele dovodi do neverovatnog proseka od 2,88 postignutih golova po utakmici, što dovoljno govori o napadačkom potencijalu i ofanzivnom stilu igre.