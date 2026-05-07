-Voleo bih da se na nekim pozicijama dobro pojačamo. Baš onako kvalitetno. Pozicije ‘desetke’, ‘vingera’, možda i štopera. Videćemo. Prioritet su ‘desetka’ i krilo, da to budu igrači koji mogu da naprave razliku - kaže Terzić za "Kurir".

Govorio je o ceni Vasilija Kostova.

-Igrač se prodaje onda kada dobijete dobru ponudu za njega. Sva ta priča, kao da sačekamo godinu ili dve, da će to rasti... To pričaju ljudi koji ne poznaju tržište. Sigurno je da Kostov uz ovakve igre, da ima 22 godine, ne bi imao ovu cenu…Igrač iz naše lige ima cenu samo zato što je mlad! Videćemo, mnogo je interesovanja. Procenićemo, uz konsultaciju sa službama, plan prihoda i rashoda... Cenu koju mi zahtevamo za Vasu Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Nemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rešenje i investiciju za veliki transfer. Oni mogu da ispune nađe zahteve. To je u suštini to. Crvena zvezda je porasla kao klub, da mi Kostova ispod 20.000.000 evra evra sigurno nećemo prodati. Da li će biti 20.000.000, 22.000.000, 280.000.000 ili 30.000.000 evra, videćemo... Zavisi od tržišta, ono će reći svoje”.

Drugi igrač s najvećom tržišnom cenom svakako je Adem Avdić.

-Avdić je eksplodirao, ali on se nije sada pojavio, on je naše dete u koga se mnogo uložilo. Davno je došao kod nas, bio projekat kluba. Imao je povredu ukrštenih ligamenata, što ga je usporilo u razvoju. Dobro se adaptirao na seniorski fudbal i sigurno je da od njega očekujemo veliki transfer. Pozajmica u OFK Beogradu mu je mnogo značila, verovali smo u njega. I sada je grešio u derbiju, što je normalno za igrača njegovih godina. Par dana posle utakmice obavio sam razgovor sa njim, rekao mu da nikada više ne uradi ono što je uradio, kada je vukao za dres igrača Partizana. Em je ružno, em je glupo, visi mu crveni karton čitavu utakmicu. Pusti ga sine, na protivničkoj je polovini... Šta će? Da preleti i da gol. Rekao sam mu da to nikada više ne uradi. Složio se i obećao.

Ima i onih kojih sigurno ostaju, prvi takav, bez obzira na izjave menadžera…

-Nair Tiknizjan ne može da ide! Potreban nam je kao prvi levi bek.

Još jedan igrač ne može da ide.

-Mateusu je lepo u Beogradu. Namestio se u Beogradu, ovde je sa porodicom, ženom i četvoro dece. Idu u školu. Ne može da ide bilo gde. Mislim da će Mateus duži period ostati. Golmani mogu da brane do 40. godine. Ostaće do kraja ugovora sigurno.