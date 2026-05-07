Sve su glasnije priče da Kostov ide u Arsenal. Direktor Zvezde, Zvezdan Terzić govorio je o mogućnosti da mladi fudbaler ostane u Zvezdi.

-Da li je to pametno, ili ne. Igrač se prodaje onda kada dobijete dobru ponudu za njega. Sva ta priča, kao da sačekamo godinu ili dve, da će to rasti... To pričaju ljudi koji ne poznaju tržište. Sigurno je da Kostov uz ovakve igre, da ima 22 godine, ne bi imao ovu cenu. Nema 18, a prikazuje sve ovo što gledamo. I oni ga projektuju u nekom svom sistemu, njihovom režimu da bi dostigao najviše. Igrač iz naše lige ima cenu samo zato što je mlad! Videćemo, mnogo je interesovanja. Procenićemo, uz konsultaciju sa službama, plan prihoda i rashoda... Takvu ćemo odluku doneti - rekao je Terzić za "Kurir".

Nastavio je u istom ritmu.



- Cenu koju mi zahtevamo za Vasu Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Nemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rešenje i investiciju za veliki transfer. Oni mogu da ispune nađe zahteve. To je u suštini to. Crvena zvezda je porasla kao klub, da mi Kostova ispod 20 miliona evra sigurno nećemo prodati.

Nastavio je o ciframa.



- Da li će biti 20, 22, 28 ili 30 miliona evra, videćemo... Zavisi od tržišta, ono će reći svoje. Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dve, ili tri onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine.

Kostov je zaista na ceni, pokazao je kvalitet i izvesno je da ga već sad čeka ogroman transfer. Zvezda će zaraditi ozbiljan novac, a čini se i da je rekord blizu.