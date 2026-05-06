Gledali smo goleadu pre osam dana u Parizu i čak devet golova, a u Minhenu smo videli samo jedan. Da je ušao u suprotnu mrežu možda bismo videli mnogo više uzbuđenja, ovako... PSŽ-u je bio dovoljan pogodak u drugom minutu da reši sve dileme.
Hviča Kvarackelija je probio po levom boku, uposlio Osmana Dembelea koji matira Manuela Nojera.
Francuski tim će u drugo uzastopno finale Lige šampiona i to ponovo nakon što su krenuli od šesnaestine finala, kao i prošle sezone.
Imao je Bajern inicijativu, ali ne i preterano ozbiljne šanse koje bi mogle da preokrenu situaciju. Morao je da reaguje Safonov u par navrata, ali nisu uspeli da mu zaprete Bavarci na pravi način sve do 90+3. minuta kada je Hari Kejn iskoristio jednu od retkih prilika na meču i postavio konačan ishod.
PSŽ će u Budimpeštu 30. maja na megdan ekipi Arsenala koja posle 20 godina igra finale.
BAJERN - PSŽ 1:1 (0:1)
Bajern: Nojer - Stanišić, Upamekano, Ta, Laimer - Kimih, Pavlović - Olis, Musijala, Dijaz - Kejn
PSŽ: Safonov - Zair Emeri, Markinjos, Pačo, Mendeš - Žoao Neveš, Vitinja, Ruiz - Due, Kvarachelija, Dembele
KRAJ!
90+3. minut - GOOOOL! Kejn uspeva da pogodi i donese dozu neizvesnosti!
90. minut - Pet minuta nadoknade će se igrati.
87. minut - Pretio je Dijaz, pretio je Laimer, ali siguran Safonov. Sve manje vremena za preokret.
72. minut - Due u prilici, ali je pogodio samo spoljni deo mreže Francuz.
70. minut - Šansa sada i za Olisa. Slabo je to bilo da bi se ugrozio gol PSŽ-a.
69. minut - Pretio je Dijaz sa distance, ali brani Safonov.
55. minut - Bez mnogo uzbuđenja u nastavku za sada. Bajern pritiska, ali bez uspeha.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme!
POLUVREME!
45. minut - Velika prilika za Musijalu, ali brani Safonov! Igraće se još dva minuta u prvom delu.
33. minut - Probao je sada Neveš glavom, ali odlično brani Nojer.
31. minut - Igrao je rukom Neveš u svom kaznenom, ali sudija pokazuje da nema penala.
22. minut - Dijaz je pretio, ali lopta ide preko gola. Preti Bajern u ovim momentima.
03. minut - GOOOOL! Vodi PSŽ! Kvarackelija je probio po levom boku, proigrao Dembelea koji lako matira Nojera!
21.02 - Utakmica je počela!
