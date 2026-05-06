Gledali smo goleadu pre osam dana u Parizu i čak devet golova, a u Minhenu smo videli samo jedan. Da je ušao u suprotnu mrežu možda bismo videli mnogo više uzbuđenja, ovako... PSŽ-u je bio dovoljan pogodak u drugom minutu da reši sve dileme.

Hviča Kvarackelija je probio po levom boku, uposlio Osmana Dembelea koji matira Manuela Nojera.

Francuski tim će u drugo uzastopno finale Lige šampiona i to ponovo nakon što su krenuli od šesnaestine finala, kao i prošle sezone.

Imao je Bajern inicijativu, ali ne i preterano ozbiljne šanse koje bi mogle da preokrenu situaciju. Morao je da reaguje Safonov u par navrata, ali nisu uspeli da mu zaprete Bavarci na pravi način sve do 90+3. minuta kada je Hari Kejn iskoristio jednu od retkih prilika na meču i postavio konačan ishod.

PSŽ će u Budimpeštu 30. maja na megdan ekipi Arsenala koja posle 20 godina igra finale.

BAJERN - PSŽ 1:1 (0:1)

Bajern: Nojer - Stanišić, Upamekano, Ta, Laimer - Kimih, Pavlović - Olis, Musijala, Dijaz - Kejn

PSŽ: Safonov - Zair Emeri, Markinjos, Pačo, Mendeš - Žoao Neveš, Vitinja, Ruiz - Due, Kvarachelija, Dembele

KRAJ!

90+3. minut - GOOOOL! Kejn uspeva da pogodi i donese dozu neizvesnosti!

90. minut - Pet minuta nadoknade će se igrati.

87. minut - Pretio je Dijaz, pretio je Laimer, ali siguran Safonov. Sve manje vremena za preokret.

72. minut - Due u prilici, ali je pogodio samo spoljni deo mreže Francuz.

70. minut - Šansa sada i za Olisa. Slabo je to bilo da bi se ugrozio gol PSŽ-a.

69. minut - Pretio je Dijaz sa distance, ali brani Safonov.

55. minut - Bez mnogo uzbuđenja u nastavku za sada. Bajern pritiska, ali bez uspeha.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45. minut - Velika prilika za Musijalu, ali brani Safonov! Igraće se još dva minuta u prvom delu.

33. minut - Probao je sada Neveš glavom, ali odlično brani Nojer.

31. minut - Igrao je rukom Neveš u svom kaznenom, ali sudija pokazuje da nema penala.

22. minut - Dijaz je pretio, ali lopta ide preko gola. Preti Bajern u ovim momentima.

03. minut - GOOOOL! Vodi PSŽ! Kvarackelija je probio po levom boku, proigrao Dembelea koji lako matira Nojera!

21.02 - Utakmica je počela!

20.15 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš meču polufinala Lige šampiona između Bajerna i PSŽ-a. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Minhena.