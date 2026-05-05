Proslavljeni napadač, danas funkcioner u Fudbalskom klubu Milan, morao je da se ošiša pošto je izgubio opkladu.

Prva asocijacija na Zlatana Ibrahimovića, kada je njegov izgled u pitanju, svakako su duga kosa i repić.

Odlaskom u penziju, Ibrahimović je ostao bez repića, dok je duža kosa bila njegov zaštitni znak sve do danas.

Ibrahimović nije naveo o kakvoj je opkladi reč, ali je očigledno da je izgubio od još jedne sportske legende - Toma Brejdija.

Najbolji kvoterbek u istoriji lige američkog fudbala NFL, uzeo je mašinicu u ruke i učinio Ibrahimovića neprepoznatljivim.