Zlatan Ibrahimović je pokazao da i te kako zna da uživa. Proslavljeni švedski fudbaler je objavio snimak i uz njega napisao samo jednu reč: Akvamen.

Na snimku se vidi kako Ibra uz pomoć vodenog mlaza praktično lebdi nekoliko metara iznat površine mora, a onda zaranja u vodu, pa polako opet ilazi na površinu i ide u vis.

Zanimljivo, na njegovom Instagram nalogu se ne može naći ova objava, već je dostupna samo ukoliko na nju "naletite" dok skrolujete na "explore" stranici.

Ovaj snimak je vrlo brzo postao viralan i izazvao je veliki broj reakcija, a komentari se nižu kao na traci.

Za manje od jednog dana objava je skupila blizu 200.000 sviđanja, a ima milionski broj pregleda.