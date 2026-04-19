Zlatan Ibrahimović je pokazao da i te kako zna da uživa. Proslavljeni švedski fudbaler je objavio snimak i uz njega napisao samo jednu reč: Akvamen.
Na snimku se vidi kako Ibra uz pomoć vodenog mlaza praktično lebdi nekoliko metara iznat površine mora, a onda zaranja u vodu, pa polako opet ilazi na površinu i ide u vis.
Zanimljivo, na njegovom Instagram nalogu se ne može naći ova objava, već je dostupna samo ukoliko na nju "naletite" dok skrolujete na "explore" stranici.
Ovaj snimak je vrlo brzo postao viralan i izazvao je veliki broj reakcija, a komentari se nižu kao na traci.
Za manje od jednog dana objava je skupila blizu 200.000 sviđanja, a ima milionski broj pregleda.
