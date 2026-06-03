Mladi fudbaler Mateja Milošević novi je član Crvene zvezde. Jedan od najperspektivnijih igrača u Srbiji je potpisao ugovor sa šampionom Srbije koji tako nastavlja da ulaže u budućnost.
Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsednik kluba Svetozar Mijailović i direktor Omladinske škole Nikola Jelić, koji nije krio zadovoljstvo zbog dolaska mladog reprezentativca.
- Mateja Milošević je jedan od najtalentovanijih igrača koji se pojavio u poslednjih deset do petnaest godina, a da nije ponikao u Crvenoj zvezdi. Dugo smo radili na njegovom dolasku i veoma smo srećni što smo uspeli da ga dovedemo. Reč je o reprezentativcu svoje generacije, ali i uzrasta starijeg godinu dana. Siguran sam da smo uradili veliki posao i da je pred njim sjajna budućnost u Crvenoj zvezdi - rekao je Jelić.
- Velika je čast biti deo Crvene zvezde i učiniću sve da opravdam očekivanja. Drago mi je što je klub pokazao interesovanje za mene, a to mi daje dodatnu motivaciju da još više radim i napredujem - istakao je Milošević.
Talentovani vezista je istakao da mu je najveći cilj da jednog dana zaigra za prvi tim Zvezde.
- Vidim sebe u prvom timu Crvene zvezde. Najvažnije je da se dobro uklopim u ekipu, pomognem saigračima i nastavim da napredujem. Verujem da možemo da vratimo titulu i ostvarimo velike rezultate. Želim da napredujem kao igrač, doprinesem timu i jednog dana zaigram pred punom Marakanom - rekao je Milošević.
Mateja Milošević je rođen 2010. godine, a u Crvenu zvezdu je stigao iz lučanske Mladosti. Reč je o svestranom ofanzivnom veznom igraču, a krasi ga izuzetna tehnika, snažan udarac, igra u oba pravca i izražena kreativnost u završnoj trećini terena.
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