Mladi fudbaler Mateja Milošević novi je član Crvene zvezde. Jedan od najperspektivnijih igrača u Srbiji je potpisao ugovor sa šampionom Srbije koji tako nastavlja da ulaže u budućnost.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsednik kluba Svetozar Mijailović i direktor Omladinske škole Nikola Jelić, koji nije krio zadovoljstvo zbog dolaska mladog reprezentativca.

- Mateja Milošević je jedan od najtalentovanijih igrača koji se pojavio u poslednjih deset do petnaest godina, a da nije ponikao u Crvenoj zvezdi. Dugo smo radili na njegovom dolasku i veoma smo srećni što smo uspeli da ga dovedemo. Reč je o reprezentativcu svoje generacije, ali i uzrasta starijeg godinu dana. Siguran sam da smo uradili veliki posao i da je pred njim sjajna budućnost u Crvenoj zvezdi - rekao je Jelić.

Milošević nije krio oduševljenje zbog potpisa.