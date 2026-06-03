Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka eliminisana je u četvrtfinalu Rolan Garosa. Bolja od nje bila je Dijana Šnajder 3:6, 7:5, 6:0, posle dva sata i 14 minuta igre.

Bio je ovo neverovatan meč u kom je Beloruskinja servirala za pobedu, ali je onda izgubila deset gemova u nizu i završila učešće na drugom grend slemu u sezoni.

Beloruskinja je bila utučena posle šokantnog poraza, pa je tako vruće glave poručila da želi da se povuče.

- Nemam misli, nemam emocije. Želim da se povučem iz tenisa sada. Nadam se da ću se za nekoliko dana vratiti na pravi put mentalno. Imala sam pristojne prilike u drugom setu da završim, ali zajebala sam. Onda je ona dodala gas, zaigrala agresivno. Nisam mogla mentalno da se oporavim posle drugog seta, to je moja najveća greška danas - rekla je Sabalenka i dodala:

- Ne znam kada mi se ovo poslednji put desilo, da izgubim deset gemova u nizu. Mentalno sam ušla u neku mračnu rupu i nisam mogla da se vratim na pravi put.

Ponovo joj je izmakla titula u Parizu.

- Možda se previše fokusiram na to da nisam uzela slem ni na šljaci ni na travi, pa previše razmišljam, postajem previše emotivna. Moram da pronađem rešenje za to jer sam umorna od toga da gubim mečeve samo zato što su me emocije preplavile. Kombinacija svega – previše razmišljaš, pa dođe laka greška, propustiš priliku, rivalka zaigra slobodnije i agresivnije... Nekada je teško u takvim okolnostima ponovo pritisnuti - objasnila je Arina.

Šta dalje?

- Ne znam šta ću da radim narednih dana, iskreno ne znam. Ne znam... Ne znam, ha-ha-ha. Ono što nas ne ubije – ojača nas, pretpostavljam. Valjda ću shvatiti šta ne valja. U stvari, shvatila sam šta ću raditi sutra. Postoje one sobe u koje samo uđeš i porazbijaš sve, verovatno ću provesti tamo ceo dan sutra razbijajući stvari. Možda pomogne – možda ne - zaključila je Sabalenka.