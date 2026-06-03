Najveća seznacija u ženskoj konkurenciji na ovogodišnjem Rolan Garosu je eliminacija Arine Sabalenke.

Najbolja teniserka sveta je u četvrtfinalu izgubila od Dijane Šnajder sa 2:1, po setovima 3:6, 7:5, 6:0, posle dva časa i 13 minuta igre.

Ništa nije ukazivalo na ovakav scenario u završnici drugog seta. Sabalenka je bila na gem od pobede pošto je vodila 1:0 u setovima i 5:3 u drugom. Imala je u ovom delu igre i dva brejka prednosti. Ruskinja je vratila jedan, a onda se desio potop.

Nakon tih 5:3, Sabalenka više nije osvojila nijedan gem! Šnajder je nanizala 10 gemova i došla do senzacionalne pobede. Posebno je neverovatno to da je ruska igračica treći set dobila sa "nulom".

Ne samo da publika na "Šatrijeu" nije mogla da veruje šta se dešava, već je i Sabalenka pokazala svu isfrustriranost. Ništa joj nije polazilo za rukom i na kraju je doživela poraz kakvom se niko nije nadao.

Tako će Arina morati da čeka barem još godinu dana na prvi trofej na Rolan Garosu.