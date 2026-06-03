Grčki stručnjak Vasilis Spanulis biće novi trener Arisa.

Spanulis je dogovorio trogodišnju saradnju sa Arisom koji ima najveće ambicije u narednim godinama.

Slavni košarkaš se spominjao kao jedan od kandidata za klupu Crvene zvezde, ali od toga nema ništa, pa karijeru nastavlja u domovini.

Za to je najviše zaslužan Nikos Zizis koji je na funkciji generalnog direktora, a grčki mediji pišu da će budžet biti drastično uvećan i preći će 10 miliona evra.

Legendarni plejmejker je jako rano dobio šansu da kao trener predvodi tim na najvećoj sceni, pa je prošle sezone igrao finale Evrolige sa Monakom koje je izgubio od Fenerbahčea.