Prema informacijama Mozzart Sporta, Crvena zvezda do sada nije obavila nikakav relevantan niti značajan razgovor sa Spanulisom i njegovim menadžerskim timom. Ipak, to ne znači da neće u budućnosti.

Najbolji uvid u to šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata i kakva je realna situacija na tržištu pružio je upravo čovek koji vodi računa o karijeri Vasilisa Spanulisa. Miodrag Ražnatović je za Mozzart Sport u Atini, tokom trajanja nedavno završenog Fajnal-fora, otvoreno govorio o statusu svog najtraženijeg klijenta.

-Da, to je već krenulo, čak ima i možda više od mesec dana kako traju upiti. U ovom trenutku imamo sigurno jedno tri ili četiri ozbiljno zainteresovana tima, ali objektivno, još uvek je rano. Mislim da ćemo početkom sledećeg meseca ući u ozbiljnije razgovore i doneti konačnu odluku - rekao Ražnatović.

Spanulis je pre nekoliko meseci otišao iz Monaka, već neko vreme se licitira sa imenom novog kluba. Pominje se i Aris kao jak kandidat, a navodno je Grk već odbio neke ponude.

Ostaje da se vidi kakav će rasplet biti.