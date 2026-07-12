Proslavljeni fudbaler Dijego Forlan imenovan je za privremenog selektora Urugvaja, saopšteno je danas iz Fudbalskog saveza Urugvaja.

Forlan (47) je nedavno imenovan za selektora reprezentacije do 20 godina, ali je danas saopšteno da će najmanje do marta sledeće godine paralelno voditi i A tim Urugvaja. Na klupi Urugvaja Forlan je nasledio Marsela Bijelsu koji je smenjen posle debakla na Svetskom prvenstvu i eliminacije posle grupne faze.

Urugvaj neće imati takmičarske utakmice u naredne dve godine, sve do Kopa Amerika koji startuje juna 2028. godine.

Forlan je od 2002. do 2014. godine bio reprezentativac Urugvaja, dao je 36 golova na 114 utakmica.