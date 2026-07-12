Mahmudu Bađo mogao bi ovog leta da napusti Crvenu zvezdu. Prema informacijama iz Turske za reprezentativca Gambije ozbiljno je zainteresovan Rize, koji je već uspostavio kontakt sa čelnicima srpskog šampiona.

Dvadesetjednogodišnji vezista nije uspeo da se izbori za značajniju minutažu tokom prve sezone na „Marakani“. Prvo kod Vladana Milojevića, a potom ni kod Dejana Stankovića nije uspeo da postane standardan prvotimac, pre svega zbog velike konkurencije u veznom redu.

Najveća prepreka bila je činjenica da igra na poziciji na kojoj je Rade Krunić, jedan od lidera crveno-belog tima. Dodatno, ovog leta u klub je stigao i Mohamad Abu Fani, pa je konkurencija postala još jača. Raspitivao se pre nekoliko nedelja Gacijantep, ali Rize je ponudio za pozajmicu 500.000 evra i 3.000.000 evra za otkup, ako igrač zadovolji.

Bađo je prošle sezone odigrao 17 utakmica u Superligi Srbije, uz jednu asistenciju, dok je minute upisao i u Ligi Evrope i Kupu Srbije.

Crveno-beli i dalje razmatraju sve opcije. Pored mogućeg transfera, u igri je i nova pozajmica, a kao realna destinacija pominje se OFK Beograd, gde bi Bađo imao znatno veću minutažu i priliku da se nametne za povratak u tim Crvene zvezde.

Naredni dani mogli bi da donesu konačnu odluku, ali je jasno da će status mladog reprezentativca Gambije biti jedna od važnijih tema završnice letnjeg prelaznog roka.