Protekle zime se veoma glasno spominjalo ime Markinjosa na "Marakani", krilnog napadača Spartaka iz Moskve, koji ipak na kraju nije dogovorio transfer u Crvenu zvezdu.

Mnogo stvari je moralo da se poklopi kako bi Stanković doveo u svoje redove pomenutog fudbalera.

Ipak, do toga neće doći.

Crveno-beli su se okrenuli nekim drugim rešenjima i na vreme reagovali kako bi stručni štab imao tim za start kvalifikacija za Ligu šampiona.

Rusi su ipak bili znatiželjni, ali je Markinjos poslednjom izjavom stavio tačku na sve spekulacije.

- Nisam se čuo sa njim već duže vreme. Stankoviću želim sve najbolje i mnogo uspeha, ali ja sam igrač Spartaka i nemam nameru da prelazim u Crvenu zvezdu - rekao je Markinjos u izjavi za ruski Sport 24 čime je definitivno stavio tačku na ovaj transfer.