Fudbaleri Argentine poslednji su učesnici polufinala Svetskog prvenstva 2026. godine, pošto su posle produžetaka savladali Švajcarsku 3:1 (1:1) u četvrtfinalu odigranom u Kanzas sitiju.
Prvi put na ovom turniru Mesi nije uspeo da se upiše u strelce.
-Opet je trebalo patiti, ali ova ekipa nikada ne prestaje da veruje. Ponovo smo među četiri najbolja na svetu! Idemo, je*ote! - napisao je Mesi na Instagramu.
Sa osam pogodaka deli prvo mesto na listi strelaca sa Kilijanom Mbapeom, a ujedno je i najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava.
Mesi je tokom blistave karijere ostvario gotovo sve što jedan fudbaler može da postigne, ali ga u Atlanti očekuje potpuno novo iskustvo – prvi zvanični duel protiv reprezentacije Engleske.
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