Fudbaleri Argentine poslednji su učesnici polufinala Svetskog prvenstva 2026. godine, pošto su posle produžetaka savladali Švajcarsku 3:1 (1:1) u četvrtfinalu odigranom u Kanzas sitiju.

Prvi put na ovom turniru Mesi nije uspeo da se upiše u strelce.

-Opet je trebalo patiti, ali ova ekipa nikada ne prestaje da veruje. Ponovo smo među četiri najbolja na svetu! Idemo, je*ote! - napisao je Mesi na Instagramu.

Sa osam pogodaka deli prvo mesto na listi strelaca sa Kilijanom Mbapeom, a ujedno je i najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava.

Mesi je tokom blistave karijere ostvario gotovo sve što jedan fudbaler može da postigne, ali ga u Atlanti očekuje potpuno novo iskustvo – prvi zvanični duel protiv reprezentacije Engleske.