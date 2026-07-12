Nova direktiva dozvoljava video-arbitru (VAR) da interveniše u situacijama "greške u identitetu" prilikom dodeljivanja žutih kartona. Upravo se to dogodilo u duelu između Embola i Argentinca Leandra Paredesa.
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Zašto je Švajcarska ostala sa desetoricom? Sudija primenio novo pravilo i pokazao crveni karton
Odluka koja je rešila pitanje pobednika
Švajcarski napadač Bril Embolo zaradio je nesvakidašnje isključenje portugalskog sudije Žoaoa Pinjeira na utakmici protiv Argentine, u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, a razlog je novo pravilo suđenja.
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