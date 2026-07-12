Švajcarski napadač Bril Embolo zaradio je nesvakidašnje isključenje portugalskog sudije Žoaoa Pinjeira na utakmici protiv Argentine, u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, a razlog je novo pravilo suđenja.

Nova direktiva dozvoljava video-arbitru (VAR) da interveniše u situacijama "greške u identitetu" prilikom dodeljivanja žutih kartona. Upravo se to dogodilo u duelu između Embola i Argentinca Leandra Paredesa.

Nakon borbe za loptu na sredini terena, portugalski sudija je pokazao žuti karton Paredesu. Međutim, intervencija VAR-a je zaključila da je Embolo simulirao prekršaj, jer nije bilo nikakvog kontakta argentinskog igrača.

Posledično, žuti karton pokazan Paredesu je poništen. Disciplinska sankcija je zatim primenjena na Embola. Pošto je švajcarski igrač već imao jedan žuti karton, dobio je drugi, pa su "sajdžije" ostale sa desetoricom.

 
 