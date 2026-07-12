Tokom akcije kod izjednačujućeg gola fudbalera Engleske protiv Norveške, u današnjoj četvrtfinalnoj utakmici Svetskog prvenstva, čini se da je lopta zakačila kabl kod terena.

Engleska i Norveška igraju produžetke u četvrtfinalu u Majamiju, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 1:1.

Neposredno pre nego što je Džud Belingem postigao izjednačujući gol u drugom minutu nadoknade vremena, dogodila se kontroverzna situacija.

Golman Norveške Erjan Niland izveo je gol-aut kojim je započeta sporna akcija. Engleski fudbaler Eliot Anderson je došao do lopte nekoliko sekundi nakon što je njena putanja promenjena, što ukazuje na to da je verovatno okrznula jedan od kablova koji služe za kačenje robotski upravljane kamere.



Lopta je zatim stigla do Entonija Gordona, a on je dodao do Belingema, koji je preciznim udarcem u dalji ugao savladao Nilanda.



Prema pravilima, da je uočeno da je lopta udarila u kabl, igra bi bila zaustavljena, a sudija bi dosudio spuštanje lopte kako bi se odredio nastavak poseda.

Međutim, u ovom slučaju igra nije prekinuta, a nije poznato da li je VAR sudija Žerom Brizar pregledao situaciju.

Niland je u znak frustracije udario rukom o teren, a njegovi saigrači i selektor Stole Solbaken protestovali su kod glavnog sudije Klemana Turpana po završetku prvog poluvremena.



Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je da je proverila podatke i da "nije zabeležen nikakav signal na grafikonu senzora u lopti koji registruje kontakt sa loptom".