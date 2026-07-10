Šavi Babika vratio se u Crvenu zvezdu po isteku pozajmice u turskom Karagumruku i od narednih dana ponovo će trenirati sa šampionom Srbije prenosi "Maxbet sport".

Krilni fudbaler iz Gabona završio je jednogodišnju epizodu u Turskoj, pošto je pozajmica istekla 1. jula. Karagumruk, koji je u međuvremenu ispao u drugi rang takmičenja, nije iskoristio opciju otkupa ugovora, pa se Babika vratio među crveno-bele.

Iako će ponovo obući crveno-belu opremu i priključiti se treninzima prvog tima, teško je očekivati da će ostati u Ljutice Bogdana do kraja prelaznog roka.

Plan kluba je da pronađe novo rešenje za ofanzivca, bilo kroz transfer ili novu pozajmicu.

Do tada će Babika biti pod budnim okom trenera Dejana Stankovića, koji će imati priliku da proceni u kakvoj se formi nalazi posle boravka u Turskoj.

Stručni štab će ga uključiti u rad sa ekipom, ali konačna odluka o njegovom statusu zavisiće i od razvoja prelaznog roka.