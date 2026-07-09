U sredu je odradio i prvi trening sa saigračima, a dok je davao izjavu za klupske društvene mreže primećeno je da je znak proizvođača dresova crveno-belih blurovan.

Mnogi tvrde da Marko navodno prelazi na broj 7, koji je nosio u nekoliko navrata u karijeri i koji je nosio i na nedavnom Svetskom prvenstvu, umesto dosadašnjeg broja 89. Navodno, klub želi da sačeka sa objavljivanjem ove promene, koja je trebalo da bude iznenađenje.

I pogodili su... Crvena zvezda ima novu "sedmicu". Ovaj video na društvenim mrežama šampiona Srbije je sve otkrio: