-Partizan je veliki klub sa mnogo velikom istoriju. Čuo sam sve o klubu, i kada je stigla ponuda, pričao sam sa direktorom i ostalim ljudima iz kluba. Svideo mi se plan i na kraju sam odlučio da dođem ovde. Moj plan je da idem korak po korak kroz karijeru, imam tek 20 godina i Partizan je pravi klub da se razvijem u kvalitetnog igrača - izjavio je Kojzek, preneo je zvanični sajt kluba.

On je istakao da želi da pomogne saigračima na terenu.

-Svi saigrači su mi rekli da sam previše fin. Hoću da nađem balans između toga da budem fin i bezobrazan. Na primer, ako neki drugi igrač uzme da izvede penal, ja mu neću otimati loptu jer će to napraviti samo dodatni pritisak na izvođača ko god on bio na kraju. Želim da pomognem saigračima ali i da nađem balans izmešu finoće i 'bezobrazluka' na terenu", dodao je fudbaler Partizana. Kojzek je izjavio da veruje da će Partizan da ima dobru sezonu. "Verujem da ćemo sa saigračima i stručnim štabom napraviti jednu dobru sezonu. Dođite da nas podržite, mi ćemo se spremiti što je bolje moguće i uvek idemo na pobedu . zaključio je Kojzek. Kojzek (20) je u Partizan stigao iz austrijskog Volfsbergera.