Golman fudbalske reprezentacije Belgije Tibo Kurtoa izjavio je da je Španija favorit u predstojećoj utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).



Fudbaleri Belgije su uoči meča sa Španijom odradili trening u kampu Los Anđeles Galaksija. Utakmica između Belgije i Španije biće odigrana sutra od 21 čas u Inglvudu.

"Španija je sjajan tim. Mislim da su oni jedan od favorita za osvajanje turnira. Tako da očigledno počinjemo kao autsajderi protiv njih. Ipak, u fudbalu je sve moguće. Verujem da možemo da pobedimo, uz svo poštovanje. Ali da, očigledno je da su oni favoriti", rekao je Kurtoa.

Kurtoa je naveo da dobro poznaje selekciju Španije, pošto brani za madridski Real.

"Meni pomaže to što ih poznajem, većina je iz španskog fudbala, a neki takođe i iz Lige šampiona. Ali, na kraju krajeva, igramo protiv Španije, a ne protiv Barselone, Mančester sitija ili Arsenala. Svi poznaju te igrače", izjavio je Kurtoa.