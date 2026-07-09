Dijaz je mirno odgovarao na pitanje u sali za konferencije stadiona "Gillette" u Bostonu, kada je iznenada došlo do sukoba između dvojice predstavnika medija.

- Zašto me udaraš? Zašto me udaraš? Ne bi trebalo da me udaraš" - povikao je jedan od novinara tokom rasprave.

Zatim se obratio, kako se pretpostavlja, članu organizacije i ponovio: "Udario me je" - vidi se na jednom od objavljenih snimaka.

Novinar je tvrdio da je njegovu kameru kolega udario dva puta, dok se drugi pravdao da je samo podigao ruku kako bi postavio pitanje.

Brahim Dijaz je u neverici posmatrao čitavu situaciju. Prvo je ostao zatečen, a zatim nije uspeo da zadrži osmeh zbog onoga što se događalo pred njim.