Svega je bilo u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva između Argentine i Egipta. Aktuelni šampion je gubio 2:0, a onda je velikim preokretom došao do pobede od 3:2 i plasmana u četvrtfinale.

Veliku pažnju privukao je i najpoznatiji svetski strimer i Jutjuber, I Show Speed, koji je redovan gost na utakmicama Mundijala, što je bio slučaj i sa ovim duelom.

S obzirom na to da je Spid ogroman fan Kristijana Ronalda, nije čudo što se na meču pojavio u dresu Egipta, ali je upravo taj gest iznervirao argentinske navijače. Ipak, koliko god da ih je naljutio, ono što su oni učinili, prevazišlo je granice sporta, i preraslo u pravi skandal!

Naime, jedan od argentinskih navijača poneo se zaista skandalozno, i rasistički vređao Spida, oponašajući majmuna. Upravo to, bio je razlog da FIFA pokrene hitan postupak, a sve se moglo videti i u uživo prenosu koji je Spid emitovao u tom momentu.