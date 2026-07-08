Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3:0 u setovima (25:16, 25:19, 27:25) u novom meču Lige nacija, odigranom u Beogradskoj areni.

Tim Zorana Terzića je tako došao do trećeg trijumfa u takmičenju i sada ima skor 3-6, dok je Bugarska pretrpela sedmi poraz.

Srbija je od početka nametnula svoj ritam i dominantno je osvojila prva dva seta. Bugarke su pružile jak otpor u trećem, spasile čak i dve meč lopte, ali su naše devojke na kraju izbegle igranje četvrtog seta i došle do ubedljive pobede.

Najefikasnija u redovima Srbije bila je Zubić sa 16 osvojenih poena, dok je značajan doprinos trijumfu dala i Tica, koja je utakmicu završila sa 13 poena. Dvocifrena je bila i Kirov sa 10 poena. Kod Bugarske najbolja Stojanova sa 13 poena.

Odbojkašice Srbije će sutra od 20 časova igrati protiv Francuske, zatim će se u subotu sastati sa Nemačkom, a u nedelju sa Holandijom.