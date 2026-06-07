Ženska odbojkaška reprezentacije Srbije poražena je sa 3:2 u setovima od Belgije, u okviru Lige nacija.

Odbojkašice Srbije poražene su i od Belgije rezultatom 3:2, u poslednjem meču prve nedelje Lige nacija u kineskom Nanđingu. Sa bilansom 1-3, pulenke Zorana Terzića idu na drugi turnir na Filipine.

Očajna prva dva seta, dala su ogroman kapital reprezentaciji Belgije, pa je selektor Srbije, Zoran Terzić, dugo tražio raspoloženu postavu, koja bi mogla do preokreta.

I tek od početka trećeg seta, naša selekcija je došla do igre i rezultatske prednosti. Vodile su Srpkinje od prvog poena, pa sve do poslednjeg u četvrtom periodu, kad su stigle do izjednačenja i izborile peti set.

Nažalost, u taj-brejku nije bilo ni dovoljno hrabrosti, kao da se neki strah uvukao u naše odbojkašice, koji je uzrokovao velikim brojem servis grešaka, što su iskusnije Belgijanke znale da iskoriste, za zasluženu pobedu rezultatom 3:2.