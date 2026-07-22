Fudbaleri Železničara dočekuju Bragu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Utakmicu možete pratiti putem našeg LIVE bloga.

ŽELEZNIČAR - BRAGA 0:1

Stadion: Sportsko-rekreativni Centar Mladost (Pančevo)

Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)

Železničar: Popović – Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić – Šekularac, Jevremović, Lerno – Žasper, Pedro, Jovanović.

Braga: Horniček – Ari-Mbi, Barsija, Karvaljo, Gomez – Gorbi, Mutinjo, Rodriges – Orta, Viktor, Martinez.

85. minut - Umalo gol! Kuljanin je šutirao, ali je Horniček ponovo bio sjajan.

83. minut - Nova šansa za domaće, ali Horniček spašava Bragu.

82 - Sjajna šansa za Železničar. Odlično je probio Kuljanin, ušao u šesnaesterac i poslao loptu pred gol, ali je Ankeje zakasnio.

70. minut - Pokušaj Džaspera iz velike daljine, lopta ide daleko pored gola.

67. minut - Gol! Rikardo Orta je iskoristio penal i Braga vodi u Pančevu.

65. minut - Penal za Bragu! Popović je oborio Gomeza i sudija je pokazao na belu tačku.

53. minut - Preti sada i domaćin. Džasper je odložio loptu do Šekularca koji je šutirao preko gola.

52. minut - Šansa za Bragu, ali brani Popović. Preživeo je Železničar ovaj napad gostiju.

Kraj prvog poluvremena!

30. minut - Evo prilike za Železničar. Jovanović je šutirao sa desne strane, ali je Horniček odbranio njegov udarac. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila ovu akciju domaćina.

21. minut - Zanimljiv pokušaj gostiju makazicama, lopta ide pored gola.

18. minut - Očekivano, gosti iz Portugala imaju inicijativu od samog starta.

7. minut - Velika prilika za Bragu. Popović je pogrešio, ali je domaći tim imao sreče.

1. minut - Već posle 40 sekundi pokušaj domaćeg tima. Jovanović je šutirao sa distance, ali nije bio precizan.

Utakmica je počela!

20:02 - Biće ovo istorijska utakmica za Železničar koji debituje na međunarodnoj sceni, a protivnik mu je prošlosezonski polufinalista Lige Evrope.

20:00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije između Železničara i Brage. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pančeva.