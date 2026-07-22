Fudbalski klubovi Nasional iz Urugvaja i Tigre iz Argentine odigrali su tokom prethodne noći svoj meč u okviru Kopa Sudamerikane, a on je imao izuzetno ružan nastavak.

Gostujući tim je slavio rezultatom 3:0, nakon čega su huligani napravili zasedu za konvoj koji je prevozio preko 2.000 Argentinaca.

Ka autobusima u kojima su bili gostujući navijači poletele su kamenice, a zatim je na gostujuće navijače pucano iz vatrenog oružja. Začula se rafalna paljbe u kojoj niko nije poginuo, ali su dvojica navijača iz Argentine povređena tom prilikom. Oni su sa prostrelnim ranama hitno prebačeni u bolnicu, ali su lekari potvrdili da nisu u životnoj opasnosti i da se nalaze u stabilnom stanju, javlja "Ole".

Huligani koji navijaju za Nasional prvo su blokirali i kamenovali vozila, da bi zatim izvadili vatreno oružje i ispalili desetak hitaca. Do zasede je došlo na raskrsnici Rute 1 i Avenije Sibils, nedugo pošto su autobusi napustili stadion "Gran Park Central" i krenuli ka Koloniji.

Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci nastali nakon ovo skandala.