Prethodni dan, i noć, na ulicama francuske prestonice bili su najblaže rečeno predvorje pakla za sve stanovnike "Grada svetlosti" i za snage policije pogotovo.

Prema najnovijem preseku stanja od prethodne noći, jedan učesnik nereda je preminuo, 780 ljudi je uhapšeno, od toga preko 200 samo u Parizu, dok je sedam policajaca povređeno, a jedan teže (u mestu Ažen).

Međutim, neredi nisu bili samo u Parizu.

Nove informacije i bilans povređenih, uhapšenih, kao i šteti koja je načinjena, predočio je javnosti u nedelju ministar unutrašnjih poslova Loren Njunez.

Prefektura pariske policije je takođe izvestila da su četiri jedinice motorizovane brigade za brze intervencije specijalizovane za kontrolu nereda i javni red raspoređene na pariskoj obilaznici u blizini Port Majoa bile raspoređene kako bi podržale rasturanje grupa okupljenih u tom području, od kojih su neke blokirale put.

Pored toga, video snimci koje su objavili razni mediji prikazuju navijače koji ispaljuju vatromet na policajce, dok se na brojnim drugim snimcima vide i automobili, kamioni i kontejneri zapaljeni demolirani i u plamenu.

Nereda je bilo gotovo na svakom ćošku.

Do nemira je došlo i pred stadionom pari Sen žermena "Parku Prinčeva" koji je bio ispunjen gotovo do poslednjeg mesta. Tamo su navjači pratili veliko finale. U blizini stadiona neredi su izbili i pre početka utakmice. Francuski mediji prenses da su maskirane osobe izazvale haos upotrebom ručno napravljenih projektila, što je primoralo na raspoređivanje i intervenciju snaga bezbednosti.

Jelisejska polja, mesto većine incidenata prošle godine tokom proslave prve titule PSŽ-a u Ligi šampiona, bila su zatvorena u subotu kako bi se sprečile slične scene. Ne očekuje se da će se ponovo otvoriti za narod ni u nedelju, na dan kada će igrači paradirati kroz Pariz. Uprkos tome, pariska policijska prefektura procenila je da se 20.000 navijača okupilo na Jelisejskim poljima da gledaju finale.

Iz predostrožnosti, vlasnici prodavnica i lokala širom Pariza su na dan utakmice postavili zaštitne rešetke na izloge kako bi sprečili pljačku svojih prodavnica. Međutim, masa ljudi je uspela da demolira i opljačka više prodavnica.