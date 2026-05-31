Miloš Milojević je svojevremeno sa velikim uspehom radio u Švedskoj. Aktuelnog šampiona Mjalbi je uveo u prvu ligu, a trenutno je bez angažmana i cilj mu je da karijeru nastavi u Evropi.

- Plan јe da pronađemo ambiciozan proјekat i, pre svega, da se vratimo u Evropu. Ako ta mogućnost postoјi, možete pitati klubove u Alsvenskanu, ali sa moјe strane definitivno postoјi volja i želja da ponovo radim u Švedskoј - rekao je Milojević u razgovoru za švedski Ekspresen.

Dodao je i da je bilo kontakata sa brojnim timovima iz Skandinavije, ali da do saradnje nije došlo.

- Da, bilo јe kontakata i interesovanja iz Skandinaviјe, ali nisu se sve složile, pa se sve zaustavilo samo na kontaktima.

Milojević je trenersku karijeru počeo na Islandu, odakle se preselio u Švedsku, a u sezoni 2022/23 je vodio Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio duplu krunu. Zatim se oprobao i u UAE gde je sa Al Vaslom postao prvak, a kasnije vodio i Šardžu.