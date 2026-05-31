Prvi put od 2023. godine će meč u ženskoj konkurenciji na Rolan Garosu bit odigran u večernjem terminu na stadionu "Filip Šatrije".

Snage će odmeriti Arina Sabalenka i Naomi Osaka, a ovaj meč osmine finala je na programu u ponedeljak od 20 časova i 15 minuta.

Od uvođenja noćne sesije 2021, samo četiri od 60 mečeva odigrale su žene.

Direktorka turnira Ameli Morezmo je tvrdila da je opasnost od "zaista brzih" ženskih mečeva opravdanje za te izbore.

S obzirom da cene karata variraju od 60 do 280 evra, organizatori turnira smatraju da bi mogućnost kratkog ženskog meča predstavljao problem.

Takođe, dva noćna meča, kao na Australijan i US openu, ne dolaze u obzir zbog mogućih kasnih završetaka.