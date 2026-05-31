Ukrajinka je savladala Igu Švjontek sa 7:5, 6:1 i plasirala se u svoje prvo četvrtfinale na Rolan Garosu.

Ovo je Marti drugo četvrtfinale Grend slema, a pobedom nad šestostrukom Grend slem šampionkom, koja je četiri puta podizala pehar u Parizu, pokazala je da je zrela za velika dela.

Ukrajinki je ovo bila 16. vezana pobeda na šljaci ove sezone, tako da pokazuje da je jedan od najvećih favorita za osvajanje pehara.

Posle neizvesnog prvog seta, gde je Iga imala servis za set, Marta Kostjuk je uspela da se izvuče i da napravi preokret i dođe do 7:5.

Potom je potpuno demolirala Igu Švjontek sa 6:1 u drugom setu i i sada čeka pobednicu duela Elina Svitolina - Belinda Benčić, pa u četvrtfinalu možemo da imamo i ukrajinski derbi, ukoliko Svitolina slavi.