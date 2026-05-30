Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Rolan Garosa , pošto je danas u Parizu u trećem kolu pobedila Dariju Kasatkinu iz Australije 6:0, 7:5.

Meč je trajao jedan sat i 16 minuta. Beloruska teniserka je dobila prvi set bez izgubljenog gema.

Kasatkina je povela 2:0 u drugom setu, a Sabalenka je zatim osvojila tri uzastopna gema i stigla je do 3:2.

Igralo se potom gem za gem do rezuiltata 5:5. Najbolja teniserka sveta je osvojila naredna dva gema i stigla je do osmine finala Rolan Garosa.

Sabalenka će u osmini finala igrati protiv Japanke Naomi Osake, koja je ranije danas pobedila Amerikanku Ivu Jović 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.