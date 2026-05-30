Američka teniserka srpskog porekla je u trećem kolu izgubila od Japanke Naomi Osake sa 2:1, po setovima 7:6, 6:7, 6:4.

Viđena je velika borba na ovom meču. Iva je u prvom setu imala brejk prednosti, ali nije uspela da ga sačuva do kraja. Četvorostruka grend slem šampionka se vratila i potom u taj-brejku rešila ovaj deo igre u svoju korist.

U drugom setu obrnuta situacija. Osaka je bolje počela i napravila brejk, ali je Jovićeva odgovorila. Ponovo je odlučivao taj-brejk u kojem je Iva bila bolja i tako izjednačila rezultat.

Treći set je doneo veliku borbu, gde je Iva Jović pala pod pritiskom u momentu kada je servirala za ostanak u meču, ali je Osaka došla do meč lopte, koju je odmah iskoristila.

Japanka će u borbi za četvrtfinale igrati sa boljom iz meča Arina Sabalenka - Darija Kasatkina.