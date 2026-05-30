Mnogo velikih iznenađenja je viđeno u dosadašnjem toku Rolan Garosa. Jedno od njih je svakako plasman Jespera de Jonga u osminu finala.

Holanđanin je trenutno 106. teniser sveta, a u trećem kolu je pobedio favorizovanog Rusa Karena Hačanova sa 3:2 u setovima.

De Jong je prvi put u karijeri stigao do četvrtog kola na grend slemu, a ono što je potpuno neverovatno jeste da je to uradio kao "srećni gubitnik". Naime, on je izgubio u kvalifikacijama, ali je dobio specijalnu pozivnicu i našao se u glavnom žrebu, pa je u potpunosti iskoristio šansu koju su mu organizatori pružili.

Svoju bajku na Rolan Garosu De Jong će pokušati da nastavi u nedelju, kada će igrati protiv Aleksandra Zvereva.