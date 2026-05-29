Španski teniser Rafael Hodar plasirao se u osminu finala Rolan Garosa pobedom nad Aleksom Mikelsenom sa 3:2.

Mladi igrač već je prozvan novim Rafaelom Nadalom, ali je daleko od takvog renomea, pre svega zbog svojih manira.

Čini se da je slava prilično rano udarila u glavu Hodara koji baš i ne ume da se ponaša u skladu sa svojim sunarodnicima, pre svega Karlosom Alkarazom.

Pojavio se snimak sa meča protiv Mikelsena na kom se vidi kako Hodar odgurava devojčicu koja skuplja loptice kako bi prošao u svlačionicu.

Ne postaje se ovako novi Nadal...