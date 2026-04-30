Rafael Hodar je nova teniska senzacija. Momak koga već porede sa imenjakom Nadalom je pružao sjajne partije na Mastersu u Madridu, ali je Janik Siner bio preveliki zalogaj i zaustavio ga je u četvrtfinalu.

Italijan je slavio u dva seta i pokazao mladom Špancu da ima još mnogo da uči kako bi mogao da bude ravnopravan sa igračima iz svetskog vrha.

Hodar je i na ovom meču pokazao kakav je talenat, ali je posustajao u ključnim trenucima. Siner je rutinski dobio prvi set sa dva brejka, ali je Rafael u drugom imao šansu. Propustio je čak četiri brejk lopte, što je Siner kaznio dominantnim izdanjem u taj-brejku koji je dobio bez izgubljenog poena.

Posle meča je ovaj devetnaestogodišnjak upitan da li može biti deo nove "velike trojke":

- Budućnost će to reći - kratko je rekao Hodar, pa se dotakao meča sa Sinerom:

- Janik je sjajna osoba, mnogo ga poštujem. Veoma je kompletan teniser, to se i vidi iz njegovih mečeva. Ima veliko samopouzdanje i svi udarci su mu odlični. Bio sam izjednačen sa njim u nekim momentima i sada moram da to analiziram kako bih se spremio za naredne mečeve sa velikim rivalima, a pa i njim samim.