Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Madridu pošto je savladao Španca Rafaela Hodara rezultatom 2:0 (6:2, 7:6(7:0)) za sat i 57 minuta.



Siner je prvi set dobio lako, sa dva brejka i bez izgubljenog servisa. U drugom setu nije bilo brejka, iako su obojica tenisera imala po tri brejk lopte. Odlučivao je taj-brejk u kom Siner nije prepustio nijedan poen rivalu i tako stigao do pobede i plasmana u polufinale.

Rival Sineru u polufinalu biće pobednik večerašnjeg meča Artur Fis (Francuska) - Jirži Lehečka (Češka).