Ispao je u drugom kolu, a nije mogao da ostane na nogama.

Upravo je taj detalj uneo dodatnu zabrinutost. Počele su da se pojavljuju spekulacije o tome da bi prvi teniser sveta mogao da propusti Vimbldon i da situacija nije ni malo naivna. Međutim, italijanski mediji tvrde da je sa njim sve u redu i da nema razloga za brigu.

-Sa Janikom je sve u redu. Nisu uočene nikakve anomalije, niti su pronađeni neki dodatni problemi. Samo je zamor bio u pitanju. Od danas kreće sa pripremama za Vimbldon - naveo je novinar Luiđi Ansaloni koji piše za italijansku "Gazetu".

Dakle, izgleda da je u pitanju bila samo sunčanica i zamor materijala zbog toga što je igrao na prevelikom broju turnira uoči drugog grend slema sezone. Siner je prvi reket sveta, ali trenutno u sezoni nema nijedan grend slem pehar. Na Australijan openu je šampion bio Karlos Alkaraz, dok je Rolan Garos osvojio Saša Zverev.