Al Nasr se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima zbog kojih je primoran da obustavi dovođenje novih igrača, pošto dug kluba premašuje 200 miliona dolara. Ukoliko uprava uskoro ne stabilizuje situaciju, mogla bi da bude dovedena u pitanje i budućnost Kristijana Ronalda u Rijadu.

Klub se već bori sa manjkom novca, zbog čega kasne pojedine isplate, uključujući i zarade fudbalera, dok je letnji prelazni rok praktično blokiran. Glavni cilj rukovodstva sada je smanjenje troškova i pronalaženje novih izvora prihoda kako bi se sprečilo dalje pogoršanje finansijske situacije.

Ronaldo je od dolaska postao zaštitno lice Al Nasra i značajno povećao popularnost kluba širom sveta, ali njegov ugovor predstavlja i ogroman finansijski teret. Zbog toga se postavlja pitanje da li će saudijski klub dugoročno moći da ispunjava sve obaveze prema portugalskoj zvezdi.

Za sada nema naznaka da je nekadašnji fudbaler Mančester junajteda, Real Madrida i Juventusa zatražio odlazak, ali ukoliko se to dogodi, interesovanje brojnih klubova gotovo sigurno neće izostati. Ronaldo, koji će uskoro napuniti 42 godine, ima ugovor sa Al Nasrom do leta naredne godine, pa se očekuje da najmanje još jednu sezonu ostane u Saudijskoj Arabiji.