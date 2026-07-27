Nekada velika nada Ajaksa, a onda i igrač Crvene zvezde, Rišairo Živković ima novi klub.

Momak koji je pisao istoriju u dresu Groningena, obarao rekorde... bio i na meti Reala i Barselone, nikada nije dostigao nivo koji mu se predviđao.

Posle epizoda u Singapuru i Tajlandu potpisao je za turskog drugoligaša Van.

- Naš klub je potpisao dvogodišnji ugovor sa profesionalnim fudbalerom Rišairom Julijanom Živkovićem, koji igra na pozicijama napadača i krila. Rišairu želimo uspešnu sezonu u dresu Vana i nadamo se da će ovaj dogovor biti koristan i uspešan za naš klub i našeg igrača - piše u objavi.