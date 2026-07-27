Činilo se da će nekadašnji kapiten reprezentacij Srbije da nastavi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, imao je bogatu ponudu Al Nasra Miloša Milojevića, ali su Holanđani uspeli da ga nateraju da se predomisli.

Tačnije, trener Dik Šroder, njegov asistent Haris Medunjanin i biznismena Marsel Bukhorn koji su doputovali u Beograd kako bi sklopili dogovor sa Tadićem.

Uspeli su toliko dobar utisak da ostave na Tadića da je pristao da ostavi arapske dolare po strani i obaveže se na dvogodišnji ugovor sa NEC-om.

Tadić će ovog ponedeljka da obavi lekarske preglede u Holandiji i završi formalnosti kako bi se vratio u zemlju u kojoj se igrački afirimisao. Ukupno devet godina je igrao za Groningen, Tvete i Ajaks, gde je stigao do kapitenske trake, bio miljenik navijača i čovek koji je osvaja titule, kupove i predvodio Kopljanike do polufinala Lige šampiona.

Nije tajna da mu je Holandija prirasla za srce, samim tim i Amsterdam, a 60 kilometara udaljeni Najmehen sigurno je odigrao posebnu ulogu.