Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić dogovorio je saradnju sa novim klubom.

Iako se činilo da bi to mogao da bude holandski NEC iz Nijmegena, od toga neće biti ništa.

Tadić se dogovorio sa Al Nasrom, ali onim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata gde će ga trenirati Miloš Milojević, pišu holandski mediji.

Kako javlja holandski "Voetbal International", nekadašnji kapiten Ajaksa dogovorio je jednogodišnju saradnju sa klubom iz Dubaija.

To znači da Tadić, ipak, ostaje u Emiratima, samo će promeniti klub.