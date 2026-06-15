- Dolazim na Evropsko prvenstvo koje treba da bude ’moje’, jer se osećam super, sve ide dobro. Hoću da ostvarimo uspeh, imamo dobro zajedništvo, sve je kako treba. A onda, ja kao lider tima, od tri utakmice ne počinjem dve - započeo je Tadić za "Mozzarsport".

On je do detalja opisao razgovor sa selektorom uoči prvog meča protiv Engleske:

- Stojković mi je rekao da želi malo defanzivniju varijantu, da se malo zatvorimo, pa da onda uđem svež. Odgovorio sam mu da ne vidim razlog za to, jer mogu da istrčim dve utakmice po 90 minuta odjednom. Fizički nemam nikakvih problema. Da osećam da me nešto muči, rekao bih mu: ’Bolje da uđem u poslednjih pola sata’. Ali, zamor ne osećam.

Na selektorove reči da mu je on „najbitniji igrač u svakom smislu“, Tadić je odgovorio direktno:

- Ako sam zaista najbitniji, onda ne treba da budem na klupi. Dodao sam da se ne slažem, ali da poštujem svaku odluku.

Tadić je opisao i frustraciju tokom same utakmice, posmatrajući sa klupe kako se na terenu otvara prostor koji mu savršeno odgovara.

- Gubimo 1:0, a cela igra je idealna za mene. Prostora između linija koliko hoćeš. Po loptu se spuštaju Mitrović i Vlahović tamo gde bi trebalo da sam ja, gde je moj zadatak da je primim i gurnem im je da reše utakmicu. Svi na klupi su se hvatali za glavu i govorili: ’Ovo je idealno za tebe, da rešiš’. I ja gledam, pitam se da li je j***no moguće da se ovo dešava...

Nastavio je u istom ritmu.

- Na poluvremenu dolazi pomoćni trener i kaže da ulazimo Ivan Ilić i ja. Zagrevam se dvesta odsto, letim od želje. A onda dolazi Stojković i kaže: ’Dućo, ne ti, sačekaj još malo, Ilke ulazi’. Pa, daj bre, koga ti... Mislim, nemoj onda ni da me ubacuješ. Na kraju sam ušao u poslednjih pola sata, nešto se tu i dešavalo - naveo je tadašnji kapiten.

Otkrio je i šta mu je bilo zamereno.

-Zamerio mi je selektor. Ne znam zašto. Nije mi bila loša namera, ali on je to shvatio kao napad. Ja volim kada igrač kaže da misli da je najbolji. Valjda je to normalno! Zamisli sportistu koji za sebe kaže ’ja sam peti najbolji u timu’!? Hoće li taj da bude lider? Ma, moraš da misliš da si najbolji u svemu! Sutra kad budem trener i kad bi igrač to javno rekao, ja bih mu rekao: ’Tako je sine, dođi da te zagrlim’. Ja imam kapacitet da to izjavim zbog brojki i svega što sam godinama radio za reprezentaciju - zaključio je Dušan Tadić