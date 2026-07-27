Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić zvanično je potpisao ugovor sa ekipom NEC-a iz Holandije i tako stavio tačku na sve spekulacije!

Transfer koji je nedavno najavljen, sada je i ozvaničen.

Klub iz Najmehena biće novo utočište sjajnog veziste, koji je žario i palio u opremi Groningena, Tventea i najviše Ajaksa u Erediviziji. Nedavno je bio i gost na utakmici svoja dva bivša kluba Vojvodina - Ajaks u Novom Sadu.

- Ponekad se ukaže prilika za koju unapred mislite da nije izvodljiva za klub poput NEC-a. Dušan Tadić je takav igrač. Verujemo u dobru kombinaciju talenta i iskustva, a Dušan se savršeno uklapa. Sa svojim kvalitetima i ličnošću, on je vredan ne samo na terenu već i van njega - rekao je tehnički direktor NEC-a Кarlos Albers.

Tadić će posle igračke karijere ostati u klubu.

- Tokom razgovora, primetili smo da se naše ambicije i vizija dobro poklapaju. Naš sportski razvoj, vizija Dika Šrojdera i način na koji želi da igra fudbal, kao i perspektiva evropske sezone, izuzetno su mu se dopali. Pored toga, Dušan ima ambiciju da postane trener nakon igračke karijere. Takođe želimo da mu ponudimo priliku da se dalje razvija u ovoj oblasti u narednim godinama. Stoga smo neverovatno srećni što je izabrao NEC - navedeno je iz kluba.