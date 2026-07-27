Partizan je u okviru drugog kola Superlige Srbije, pobedio Mačvu u Šapcu rezultatom 3:1.

Ipak, pred sam kraj meča, dogodila se jedna loša situacija.

U sudijskoj nadoknadi meča drugog kola Superlige Srbije između Mačve i Partizana, Demba Sek dobio je crveni karton zbog toga što je Luku Pejovića uhvatio za vrat i srušio na zemlju.

Ipak, crno-beli smatraju da je to prestroga odluka i da je fudbaler Mačve simulirao faul.

Partizan se povodom toga oglasio saopštenjem:

Fudbalski klub Partizan uložiće žalbu povodom direktnog crvenog kartona pokazanog Dembi Seku na jučerašnjoj utakmici drugog kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Mačve.

Smatramo da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za isključenje našeg igrača. Već na terenu bilo je očigledno da je reakcija protivničkog fudbalera bila nesrazmerna stvarnom kontaktu i da je reč o simuliranju, što potvrđuje i pregled video-snimka sporne situacije.

Po prijemu odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, FK Partizan će u predviđenom roku uložiti žalbu i zahtevati ukidanje disciplinske mere, kao i svih posledica koje bi po osnovu direktnog crvenog kartona mogle da proisteknu za našeg igrača.

FK Partizan očekuje da nadležni organi pažljivo razmotre sve dostupne snimke i činjenice i donesu odluku zasnovanu isključivo na stvarnim okolnostima događaja.